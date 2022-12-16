



Германия заработала более $1 млрд на торговле с Ираном на фоне санкций

Деловые сделки Германии с Исламской Республикой Иран процветают на фоне жестокого подавления иранским режимом протестующих, стремящихся к свержению теократического государства.



Согласно недавно опубликованным статистическим данным Федерального статистического управления Германии, с января по конец октября 2022 года Германия экспортировала в Иран товаров на сумму 1,2 миллиарда евро. ФРГ импортировала из Ирана товаров примерно на 260 миллионов евро.



Германо-иранская торгово-промышленная палата хвасталась на своем веб-сайте, что "Германия по-прежнему является крупнейшим торговым партнером Ирана в Европе".



Принадлежащий Ирану банк European-Iranian Trade Bank, расположенный в Гамбурге, и немецкие банки (Volksbank Konstanz и Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar), расположенные в юго-западной немецкой земле Баден-Вюртемберг, обеспечивают транзакции для конфиденциальных деловых сделок между немецкими компаниями и иранскими банками.



США обвинили Европейско-иранский торговый банк в незаконной роли в ядерной и ракетной программах Ирана. Однако, Германия до сих пор разрешать работу банка.



Казем Муссави, немецко-иранский диссидент и представитель Партии зеленых Ирана, заявил, что "немецкие деловые отношения с Ираном контролируются и направляются КСИР, которая за счет своей прибыли финансирует государственные репрессии против беззащитных демонстрантов и поддерживает террористические силы, такие как "Хизбалла", "Хамас" и "Исламский джихад", которые хотят уничтожить Израиль".



Муссави добавил: "Если правительство Германии серьезно относится к поддержке протестов за женщин, жизнь и свободу в Иране, оно должно остановить все немецкие компании, ведущие дела с режимом. Необходимой гарантией прекращения сделок с Ираном было бы включение Революционной гвардии, которая контролирует большую часть экономики в Иране и внешнюю торговлю мулл, в список террористов Германии".



Проданные Ирану немецкие технологии для производства химических ракет могут быть использованы против Израиля, считают эксперты. Баден-Вюртемберг является центром экономической деятельности Ирана из-за высокого уровня инжиниринговых компаний в государстве, желающих вести бизнес с Ираном.



Губернатор Баден-Вюртемберга от Партии зеленых Винфрид Кречманн отказался призвать компании разорвать связи с иранским режимом.