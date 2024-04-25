



Германия: Россия производит оружия больше, чем ей нужно для войны

Министр обороны Германии Борис Писториус вдруг выступил с удивительным заявлением о том, что якобы Россия уже производит больше оружия, чем нужно для ведения войны против Украины. Москва пополняет свои склады.



Глава Минобороны заявил, что с увеличением расходов на вооружение и становление российской экономики на "военные рельсы" значительная часть производимого больше не идет на фронт, а попадает на склады.



При этом Писториус предостерег от дальнейших военных амбиций российского диктатора Владимира Путина. По его мнению, у Путина могут быть планы дальнейших эскалаций.



"Вы можете быть наивными и сказать, что он делает это только по осторожности. Как скептический человек, я бы сказал в этом случае, что он делает это, потому что у него есть планы или что-то может быть", - сказал министр обороны Германии.



Это заявление требует, как минимум разъяснения. А именно - о каком виде оружия идет речь? Самолеты, корабли, танки - проблема. Ракеты почти все идет в ход “с колес”. Возможно речь идет о снарядах, патронах и минах? Но снаряды Россия выпросила у Северной Кореи. Те же авиабомбы Х-22 до сих пор используются из советских запасов. Возможно эксперты помогут разобраться.

