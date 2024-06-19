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Германия будет бороться с дезинформацией РФ по-новому
19.06.2024 06:44 Алина Груднева

Германия будет бороться с дезинформацией РФ по-новому

Германия сформировала спецподразделение для противодействия российской дезинформации.

По данным Bloomberg, оно будет бороться с кампаниями, целью которых является подрыв демократии.

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Создание подразделения было инициировано министерствами внутренних дел, иностранных дел и юстиции Германии. Изначально в нем будут состоять 10 аналитиков. В планах увеличить штат до 20 человек. Аналитики будут заниматься мониторингом и анализом сообщений в соцсетях.

Также подразделение намерено пресекать кампании дезинформации еще до того, как те развернутся.

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