



Германия будет бороться с дезинформацией РФ по-новому

Германия сформировала спецподразделение для противодействия российской дезинформации.



По данным Bloomberg, оно будет бороться с кампаниями, целью которых является подрыв демократии.



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Создание подразделения было инициировано министерствами внутренних дел, иностранных дел и юстиции Германии. Изначально в нем будут состоять 10 аналитиков. В планах увеличить штат до 20 человек. Аналитики будут заниматься мониторингом и анализом сообщений в соцсетях.



Также подразделение намерено пресекать кампании дезинформации еще до того, как те развернутся.