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Герцог проведет первые переговоры по правовой реформе
28.03.2023 17:32 Алина Груднева

Герцог проведет первые переговоры по правовой реформе

Президент Израиля Ицхак Герцог проведет первую встречу между представителями оппозиции и коалиции для обсуждения компромисса по правовой реформе.

По данным пресс-службы канцелярии главы государства, переговоры состоятся сегодня вечером, 28 марта.

Уточняется, что встреча стартует в 19:30. На ней, как ожидается, будут присутствовать делегации "Еш Атид", "А-Махане а-Мамлахти" и представители коалиции. Секретарь премьера Йоси Фокс возглавит переговорную команду от "Ликуда", состоящую из четырех человек.

Делегации других оппозиционных партий встретятся с президентом позднее на этой неделе. Также в переговорах будут участвовать представители РААМ.
 

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