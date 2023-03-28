



Герцог проведет первые переговоры по правовой реформе

Президент Израиля Ицхак Герцог проведет первую встречу между представителями оппозиции и коалиции для обсуждения компромисса по правовой реформе.



По данным пресс-службы канцелярии главы государства, переговоры состоятся сегодня вечером, 28 марта.



Уточняется, что встреча стартует в 19:30. На ней, как ожидается, будут присутствовать делегации "Еш Атид", "А-Махане а-Мамлахти" и представители коалиции. Секретарь премьера Йоси Фокс возглавит переговорную команду от "Ликуда", состоящую из четырех человек.



Делегации других оппозиционных партий встретятся с президентом позднее на этой неделе. Также в переговорах будут участвовать представители РААМ.

