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Герцог прибыл в Лондон накануне коронации британского монарха
04.05.2023 19:25 Ирина Демьянова

Герцог прибыл в Лондон накануне коронации британского монарха

Президент Ицхак Герцог прибыл в Лондон в преддверии коронации короля Чарльза в эти выходные, сообщает его офис.

Герцог и его жена завтра днем примут участие в приеме в Букингемском дворце вместе с другими президентами, членами королевской семьи, премьер-министрами и мировыми лидерами.

В субботу утром пара будет представлять Израиль на официальной коронации в Вестминстерском аббатстве. Они будут оставаться рядом с местом и ходить туда, чтобы не нарушать Шаббат, говорится в сообщении его офиса.

Ожидается, что во время пребывания в Лондоне президент проведет встречи как с премьер-министром Риши Сунаком, так и с лидером оппозиции Кейром Стармером.

 

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