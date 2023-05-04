



Герцог прибыл в Лондон накануне коронации британского монарха

Президент Ицхак Герцог прибыл в Лондон в преддверии коронации короля Чарльза в эти выходные, сообщает его офис.



Герцог и его жена завтра днем примут участие в приеме в Букингемском дворце вместе с другими президентами, членами королевской семьи, премьер-министрами и мировыми лидерами.



В субботу утром пара будет представлять Израиль на официальной коронации в Вестминстерском аббатстве. Они будут оставаться рядом с местом и ходить туда, чтобы не нарушать Шаббат, говорится в сообщении его офиса.



Ожидается, что во время пребывания в Лондоне президент проведет встречи как с премьер-министром Риши Сунаком, так и с лидером оппозиции Кейром Стармером.



