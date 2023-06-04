



Генсек НАТО: Швеция выполнила условия Турции для вступления в Альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре. По ее итогам он заявил, что Швеция выполнила все требования Турции по вступлению в Альянс. Об этом пишет Yle.



Столтенберг выразил надежду, что вступление Швеции состоится до саммита в Вильнюсе в июле. Столтенберг договорился с Эрдоганом по поводу встречи с представителями Турции, Швеции и НАТО – на 12 июня.



Генсек подчеркнул, что Турция имеет “легитимные заверения в безопасности”, поскольку ни один другой член НАТО не подвергся такому количеству террористических атак. Он подчеркнул, что Швеция сделала многое, чтобы удовлетворить опасения Турции, в частности, внесла поправки в конституцию и усилила контртеррористическое сотрудничество.



Столтенберг добавил, что понимает опасения Турции по поводу антинатовских и антитурецких акций в Швеции, таких как поджог Корана, но отметил, что свобода собраний и слова являются ключевыми западными ценностями.



Из-за вторжения в Украину российских войск от нейтралитета отказались Швеция и Финляндия – обе страны подали заявки на вступление в НАТО. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом Альянса. Заявку Швеции о вступлении в НАТО не ратифицировали Венгрия и Турция. Последняя заявляла, что Швеция якобы скрывает у себя террористов, в частности, сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году. Венгрия же обещала ратифицировать заявку Швеции во время весенней сессии парламента, но пока этого не сделала.



