



Генсек НАТО сделал новое заявление о вступлении Украины в Альянс

Украина не сможет присоединиться к НАТО, пока идет война. Об этом в очередной раз заявил генсек НАТО Йенса Столтенберга, передает The Guardian.



"Я думаю, что все поняли, что стать членом в разгар войны не стоит в повестке дня. Вопрос в том, что произойдет, когда закончится война", - сказал он на мероприятии, организованном Немецким фондом Маршалла в Брюсселе.



Как пишет издание, ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский лично посетит следующий саммит НАТО в Вильнюсе в июле.



Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны-члены НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса, но сейчас следует обеспечить ее победу.