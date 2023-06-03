



Ганц: стратегическое сотрудничество с Египтом имеет важное значение

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц выразил соболезнования семьям погибших трех солдат ЦАХАЛа в ходе сегодняшнего инцидента на границе с Египтом.



По его словам, трое молодых людей выполняли свою миссию по поддержанию суверенитета Государства Израиль и безопасности его граждан.



"Даже в эти трудные моменты мы знаем, что безопасность и стратегическое сотрудничество с Египтом имеют важное значение для обеих стран и всего региона и привели к спасению многих человеческих жизней за эти годы", - сказал Ганц.



Он выразил уверенность в том, что командиры ЦАХАЛа и руководители оборонного ведомства проводят тщательное и всестороннее расследование и извлекут соответствующие уроки.

