



Ганц приветствовал открытие посольства Азербайджана в Израиле

Уходящий министр обороны Израиля Бени Ганц приветствовал решение парламента Азербайджана об открытии посольства в Тель-Авиве.



"В прошлом месяце я посетил страну и встретился с президентом Ильхамом Алиевым, министром обороны Закиром Гасановым и главой пограничной службы Эльчином Гулиевым. В ходе встреч мы обсудили ряд политических вопросов и вопросов безопасности. Важный шаг открытия посольства иллюстрирует глубину отношений между Израилем и Азербайджаном и необходимость их дальнейшего углубления во имя стабильности и процветания всего региона и перед лицом наших различных вызовов", - заявил Ганц.