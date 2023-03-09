



Галант - Остину: Иран угрожает всему миру

Министр обороны Йоав Галант поблагодарил американского коллегу Ллойда Остина за поддержку Израиля.



Стороны обсудили вопросы в сфере безопасности, уделив особое внимание способам предотвращения приобретения Ираном ядерного оружия.



"Мы находимся в критическом периоде, в который нам потребуется принять важные, значимые и судьбоносные решения для Государства Израиль. Иран стремится к ядерному оружию и угрожает Израилю и всему миру", - предупредил Галант.



По его словам, необходимо сделать все возможное, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие.



"Угроза требует, чтобы мы были готовы к любым действиям", - подчеркнул он.

