Галант - Остину: Иран угрожает всему миру
Министр обороны Йоав Галант поблагодарил американского коллегу Ллойда Остина за поддержку Израиля.
Стороны обсудили вопросы в сфере безопасности, уделив особое внимание способам предотвращения приобретения Ираном ядерного оружия.
"Мы находимся в критическом периоде, в который нам потребуется принять важные, значимые и судьбоносные решения для Государства Израиль. Иран стремится к ядерному оружию и угрожает Израилю и всему миру", - предупредил Галант.
По его словам, необходимо сделать все возможное, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие.
"Угроза требует, чтобы мы были готовы к любым действиям", - подчеркнул он.