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Галант - Остину: Иран угрожает всему миру
09.03.2023 18:14 Алина Груднева

Галант - Остину: Иран угрожает всему миру

Министр обороны Йоав Галант поблагодарил американского коллегу Ллойда Остина за поддержку Израиля.

Стороны обсудили вопросы в сфере безопасности, уделив особое внимание способам предотвращения приобретения Ираном ядерного оружия.

"Мы находимся в критическом периоде, в который нам потребуется принять важные, значимые и судьбоносные решения для Государства Израиль. Иран стремится к ядерному оружию и угрожает Израилю и всему миру", - предупредил Галант.

По его словам, необходимо сделать все возможное, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие.

"Угроза требует, чтобы мы были готовы к любым действиям", - подчеркнул он.
 

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