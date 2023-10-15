ФРГ эвакуирует своих граждан из Израиля на военных самолетах
Германия присоединилась к ряду стран в усилиях по эвакуации своих граждан из Израиля.
По данным информагентства DPA, привлечены два военно-транспортных самолета.
Первая партия эвакуированных немцев уже приземлилась в Германии утром, 15 октября.
Самолет А400М, на борту которого был 51 пассажир, приземлился в Вунсторфе, в Нижней Саксонии. Второй самолет с 29 пассажирами на борту приземлился позже. Оба борта доставили в Израиль гумпомощь.
"Готовятся новые рейсы", – подтвердили в Бундесвере.
По последним данным, МИД ФРГ оказал помощь 2800 немцам, которые покинули Израиль наземным, воздушным и морским путями.