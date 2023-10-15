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ФРГ эвакуирует своих граждан из Израиля на военных самолетах
15.10.2023 12:18 Алина Груднева

ФРГ эвакуирует своих граждан из Израиля на военных самолетах

Германия присоединилась к ряду стран в усилиях по эвакуации своих граждан из Израиля.

По данным информагентства DPA, привлечены два военно-транспортных самолета.

Первая партия эвакуированных немцев уже приземлилась в Германии утром, 15 октября.

Самолет А400М, на борту которого был 51 пассажир, приземлился в Вунсторфе, в Нижней Саксонии. Второй самолет с 29 пассажирами на борту приземлился позже. Оба борта доставили в Израиль гумпомощь.

"Готовятся новые рейсы", – подтвердили в Бундесвере.

По последним данным, МИД ФРГ оказал помощь 2800 немцам, которые покинули Израиль наземным, воздушным и морским путями.

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