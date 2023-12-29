



Франция усилит безопасность во время новогодних праздников

В канун Нового года во всей Франции будет усилена охрана порядка. По словам главы внутренней разведки Селин Бертон, в стране будет задействовано 90 000 сотрудников правоохранительных органов.



Из них 6 000 будут находиться в Париже, где, по словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, ожидается более 1,5 миллиона человек, которые придут на празднование на Елисейских полях.



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Выступая на пресс-конференции, Дарманин отметил "очень высокую террористическую угрозу", в частности, из-за того, "что происходит в Израиле и Газе", имея в виду войну между Израилем и ХАМАСом.



По словам Дарманина, полиция впервые сможет использовать беспилотники для обеспечения безопасности, а также будут задействованы десятки тысяч пожарных и 5000 солдат.



Новогодние торжества в Париже будут посвящены Олимпийским играм 2024 года, включая выступления диджеев, фейерверки и видеопроекции на Триумфальную арку.

