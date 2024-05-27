



Франция направляет своих инструкторов в Украину

Франция решила направить своих инструкторов в Украину. Там они помогут обучать украинских защитников.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.



Сырский рассказал, что вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым провел онлайн-переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.



"Радо приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих", - подчеркнул генерал.



По словам Сырского, он уже подписал документы, которые разрешат первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры, ознакомиться с инфраструктурой и персоналом.



Главнокомандующий выразил надежду, что решительность Франции побудит других партнеров присоединиться к такой инициативе.



Он добавил, что поблагодарил французского министра за военную и экономическую помощь Украине для обороны от россиян.



Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон несколько месяцев назад первым из западных лидеров допустил возможность отправки западных войск в Украину.



После этого глава французского государства назвал условия, при которых эту инициативу могут реализовать. В частности, отправка войск может произойти в случае нового наступления россиян в сторону Одессы или Киева.