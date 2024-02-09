



​​​​​​​Финляндия направила Украине новый "засекреченный" пакет военной помощи

Финляндия направит Украине 22-й пакет военной помощи на сумму около 190 миллионов евро, содержание которого не разглашается из соображений безопасности. Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии, передает Yle, пишет УНН.

Детали.



В министерстве утверждают, что помощь учитывает как потребности Украины, так и ресурсное положение Сил обороны Финляндии, однако детальное содержание груза и детали по его доставке не сообщают в целях безопасности.



Этот пакет помощи также включает продукцию, которая была закуплена у финских производителей. Для ее закупки выделили отдельное финансирование в размере 30 миллионов евро.



Министр обороны Антти Хаккянен также сообщил, что сейчас Финляндия разрабатывает долгосрочный план поддержки Украины.



Кроме того, Финляндия решила участвовать в артиллерийских и разминирующих коалициях, которые действуют в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая координирует вооруженную помощь Украине.