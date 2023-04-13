



ФБР близко к установлению подозреваемого в утечке секретных документов, - CNN

Федеральное бюро расследований США приближается к установлению виновных в утечке секретных документов. Оно уже сузило круг подозреваемых.

Об этом сообщает CNN.



По данным СМИ, сотрудники ФБР смогли выделить небольшое количество людей, которые являются потенциальными подозреваемыми. Сейчас правоохранители работают над созданием версии для судебного преследования, уточняют источники CNN.



"В ФБР считают, что они близки к установлению личности человека, стоящего за утечкой", - пишут журналисты.



Сотрудники ФБР ожидают, что расследование утечки будет продвигаться намного быстрее, чем оценка ущерба, которую проводит Пентагон, рассказывает один из собеседников издания.



