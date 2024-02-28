Новости » Политика
Если дать России паузу… Зеленский назвал страны, которым угрожает РФ
28.02.2024 18:36 Mignews.ua

Если дать России паузу… Зеленский назвал страны, которым угрожает РФ

Главе Кремля Владимиру Путину нельзя дать "политически выжить". Если России дать паузу в войне, то под угрозой окажутся страны, где Кремль может получить мгновенный "эффект успеха". Такое заявление сделал Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

Он уверен: если дать политически выжить Путину, Россия тогда будет использовать другую тактику – она будет оказывать влияние на те страны, где может получить сразу эффект успеха, то есть, на страны, которые меньше Украины.

Владимир Зеленский уверен, что "под угрозой и балтийские государства, и Молдова, и балканские государства – повсюду, где Советский Союз имел присутствие".

А вот "проглотить Украину Россия не смогла", констатировал президент Зеленский, и поблагодарил "всему миру за помощь Украине быть крепкой". 

"И сейчас нужно не делать пауз, а усиливать Украину. Потому что Россия точно на этом не остановится", – констатировал Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы