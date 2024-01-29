



Еще одна страна присоединилась к коалиции F-16

В понедельник, 29 января, Люксембург присоединился к коалиции F-16.



Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам переговоров с коллегой Люком Фриденом.



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"Поблагодарил Люксембург за лидерство в создании ИТ-коалиции, а также за присоединение к коалиции F-16. Обсудили реализацию совместных договоренностей, достигнутых во время встречи между господином Фриденом и президентом Владимиром Зеленским в Давосе", - сообщил он.



По словам Шмыгаля, он обсудил с коллегой вопросы евроинтеграции Украины и поддержки европейского пакета помощи на 50 млрд евро.