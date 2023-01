Украина получит очередной транш военной помощи в объеме 500 миллионов евро, который будет выделен из Европейского фонда мира. К такому политическому решению после обсуждений пришел Совет министров ЕС по иностранным делам. Кроме того, принято решение о выделении 45 миллионов евро для Вспомогательной военной миссии ЕС для Украины.



О таких решениях сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на итоговой пресс-конференции по результатам заседания Совета министров ЕС в понедельник в Брюсселе.



"Сегодня мы достигли политического решения по выделению седьмого транша военной поддержки в объеме дополнительных 500 млн евро, а также дополнительных мероприятий поддержки стоимостью в 45 млн евро для украинских сил, проходящих подготовку в рамках нашей военной тренировочной Миссии… Это доводит общий объем военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира до 3,6 млрд евро", – сказал Боррель.



Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что эта помощь идет в Украину не из бюджета ЕС, но из межгосударственного фонда. При этом, отметил он, следует помнить, что общий объем помощи ЕС для Украины с начала российского военного вторжения составил почти 50 млрд евро. В настоящее время он составляет 49 млрд евро, включая военную, финансовую экономическую и гуманитарную помощь. Это выводит ЕС на первые позиции среди международных доноров Украины.



К слову, перед тем, как было объявлено о решении ЕС о предоставлении Украине военной помощи, редактор Радио Свобода в Европе Рикард Йозвяк сообщил в своем Twitter об отказе Венгрии блокировать следующий пакет военной помощи в Украине.



"Венгрия объявила во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, что не будет блокировать следующий транш военной помощи ЕС для Украины", – написал он.



