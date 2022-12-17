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ЕС под давлением ООН хочет разблокировать транзит российских удобрений — The WSJ
17.12.2022 16:17 Евгения Маркова

ЕС под давлением ООН хочет разблокировать транзит российских удобрений — The WSJ

В пятницу Европейский союз ввел новый пакет санкций в отношении России, который, как надеются официальные лица, значительно облегчит проблемы продовольственной безопасности, с которыми сталкиваются развивающиеся и бедные страны.

Соглашение о санкциях, которое было выдвинуто лидерами ЕС на саммите в четверг, приняли на фоне интенсивного лоббирования со стороны Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В последние дни он позвонил ряду европейских лидеров, чтобы убедить их облегчить транзит российских удобрений через порты ЕС.

В рамках 9-го пакета санкций частично одобрена разморозка активов "определенных лиц" из РФ, связанных с торговлей сельскохозяйственными и пищевыми продуктами, в том числе зерном и удобрениями, пишет The Wall Street Journal.

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