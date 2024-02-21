



ЕС начал официальное расследование влияния TikTok на несовершеннолетних

Европейская комиссия начала официальное расследование, чтобы выяснить, не нарушило ли приложение для социальных сетей TikTok новые правила, направленные на защиту несовершеннолетних в Интернете.



В ходе расследования будет выяснено, не нарушил ли TikTok, принадлежащий китайской материнской компании ByteDance, своим дизайном платформы и настройками конфиденциальности Закон о цифровых услугах (DSA), новое правило ЕС о защите детей в Интернете, вступившее в силу в субботу, 17 февраля. Если комиссия установит факт нарушения DSA, она может наложить штраф в размере до 6 процентов от глобальной выручки компании.



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Официальное разбирательство, последовало за предварительным расследованием, проведенным в сентябре, сообщает комиссия. В ходе разбирательства будут рассмотрены алгоритмические системы TikTok, в том числе системы, "которые могут стимулировать поведенческую зависимость и/или создавать так называемые "эффекты кроличьей норы"", говорится в сообщении. Также будет рассмотрен вопрос о том, приняла ли TikTok соответствующие меры для "обеспечения высокого уровня конфиденциальности, безопасности и защиты несовершеннолетних", и соответствует ли платформа обязательствам DSA по предоставлению хранилища объявлений с возможностью поиска.

