



Эрдоган: Турция вычеркнула Нетаниягу, Израиль нужно наказать

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал новое резкое заявление в адрес Израиля и в поддержку палестинцев.



По его словам, после того, как закончится война, "Палестина" должна стать "независимым государством".



"Нетаниягу больше не тот, с кем мы можем поговорить. Мы его вычеркнули", - сказал Эрдоган.



По его словам, Турция прекратит доверять мировой системе, если Израиль "не остановится и не будет привлечен к ответственности за военные преступления".



Он также сообщил о том, что президент Ирана Ибрагим Раиси в конце ноября посетит Турцию.