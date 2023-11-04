Эрдоган: Турция вычеркнула Нетаниягу, Израиль нужно наказать
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал новое резкое заявление в адрес Израиля и в поддержку палестинцев.
По его словам, после того, как закончится война, "Палестина" должна стать "независимым государством".
"Нетаниягу больше не тот, с кем мы можем поговорить. Мы его вычеркнули", - сказал Эрдоган.
По его словам, Турция прекратит доверять мировой системе, если Израиль "не остановится и не будет привлечен к ответственности за военные преступления".
Он также сообщил о том, что президент Ирана Ибрагим Раиси в конце ноября посетит Турцию.