Новости » Политика
Эрдоган: Турция вычеркнула Нетаниягу, Израиль нужно наказать
04.11.2023 13:49 Алина Груднева

Эрдоган: Турция вычеркнула Нетаниягу, Израиль нужно наказать

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал новое резкое заявление в адрес Израиля и в поддержку палестинцев.

По его словам, после того, как закончится война, "Палестина" должна стать "независимым государством". 

"Нетаниягу больше не тот, с кем мы можем поговорить. Мы его вычеркнули", - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция прекратит доверять мировой системе, если Израиль "не остановится и не будет привлечен к ответственности за военные преступления".

Он также сообщил о том, что президент Ирана Ибрагим Раиси в конце ноября посетит Турцию.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы