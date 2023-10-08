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Эрдоган: Турция пытается добиться перемирия между Израилем и ХАМАСом
08.10.2023 18:21 Алина Груднева

Эрдоган: Турция пытается добиться перемирия между Израилем и ХАМАСом

Анкара полна решимость активизировать дипломатические усилия для того, чтобы добиться затишья между Израилем и ХАМАСом.

Такое заявление 8 октября сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Решение о создании двух государств является единственным способом достижения мира в регионе. Израильско-палестинский конфликт был в центре большинства конфликтов и проблем на Ближнем Востоке", - сказал он.

По словам Эрдогана, теперь необходимо создать независимое "палестинское государство" с Восточный Иерусалим в качестве столицы.
 

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