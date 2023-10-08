



Эрдоган: Турция пытается добиться перемирия между Израилем и ХАМАСом

Анкара полна решимость активизировать дипломатические усилия для того, чтобы добиться затишья между Израилем и ХАМАСом.



Такое заявление 8 октября сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



"Решение о создании двух государств является единственным способом достижения мира в регионе. Израильско-палестинский конфликт был в центре большинства конфликтов и проблем на Ближнем Востоке", - сказал он.



По словам Эрдогана, теперь необходимо создать независимое "палестинское государство" с Восточный Иерусалим в качестве столицы.

