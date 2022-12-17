



Эрдоган после вынесения приговора мэру Стамбула: суды исправят любые ошибки

В своем первом прямом комментарии об осуждении в среду Экрема Имамоглу — потенциального соперника Эрдогана, который был приговорен к двум годам и семи месяцам тюремного заключения и запрету на политическую деятельность, — Эрдоган сказал, что ему все равно, кто будет кандидатом от оппозиции на выборах в следующем году.



Имамоглу был привлечен к ответственности за оскорбление государственных чиновников в 2019 году, когда он раскритиковал решение об отмене первого тура муниципальных выборов, в котором он выиграл у находящегося 25 лет у власти Эрдогана.



"Окончательного решения суда пока нет. Дело будет передано в Апелляционный суд и Кассационный суд. Если суды допустили ошибку, она будет исправлена", — сказал Эрдоган.



Осуждение Имамоглу сплотило оппозиционный блок вокруг того, что он считает борьбой за демократию, верховенство закона и справедливость. Тысячи людей собрались на митингах под руководством Имамоглу, который заявил, что планирует обжаловать свой приговор.



"Было много судебных решений, которые мы жестко критиковали сами, но это не дает никому права оскорблять судей или игнорировать судебные решения", — заявил Эрдоган на митинге в Мардине на юго-востоке Турции.



Критики говорят, что судебная система Турции покорилась желанию Эрдогана наказать своих критиков. Правительство говорит, что суд остается независимым.

