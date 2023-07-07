



Эрдан требует от главы ООН отказаться от “позорного” осуждения рейда в Дженине

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан раскритиковал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за его высказывания против контртеррористического рейда ЦАХАЛа на этой неделе в Дженине.



“Замечания Гутерриша были постыдными, надуманными и полностью оторванными от реальности”, – заявил посол.



Во время брифинга для прессы в четверг, 6 июля, глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что “израильские авиаудары и наземные операции в переполненном лагере беженцев были самым жестоким насилием на Западном берегу за многие годы и оказали значительное влияние на мирных жителей”.

Примечательно, что Дженин – это не лагерь беженцев; скорее, это шумный город с 15 000 жителей и место дислокации террористов.



“Применение авиаударов несовместимо с проведением правоохранительных операций”, – заявил Гутерриш. “Как оккупирующая держава, Израиль несет ответственность за обеспечение защиты гражданского населения от всех актов насилия”.



Он также утверждал, что Израиль отказал раненым в доступе к медицинской помощи и гуманитарной помощи.



“Я решительно осуждаю все акты насилия в отношении мирных жителей, в том числе террористические акты”, – заявил глава ООН.



Эрдан ответил в Twitter, что атака ЦАХАЛа “была сосредоточена исключительно на борьбе с кровавым палестинским террором, направленным против невинных израильских граждан. К сожалению, палестинцам пришлось временно покинуть свои дома, поскольку палестинские террористы превратили их вместе с больницами и школами в тайники с оружием и командные центры для своей террористической деятельности”.



“Обвинение Израиля в этих безжалостных действиях палестинцев только стимулирует террористов продолжать использовать населенные пункты для своего оружия”, – подчеркнул посол. “Раз за разом Генеральный секретарь ООН игнорирует жестокий палестинский террор и пренебрегает осуждением хладнокровных убийств невинных гражданских лиц. Тем не менее, обсуждая оборонительные действия Израиля, направленные на демонтаж террористической инфраструктуры, Генеральный секретарь быстро осуждает Израиль, оторванный от истины”.



“Я призываю Генерального секретаря отказаться от своих слов и четко осудить палестинский террор против мирных жителей и за использование других палестинцев в качестве “живых щитов”, а не осуждать демократическое Государство Израиль за то, что оно защищает себя перед лицом террора”, – заявил Эрдан.



За последние месяцы из Дженина было совершено более 50 террористических атак на Израиль. Среди террористов, уничтоженных ЦАХАЛом в ходе рейда, были несовершеннолетние, которые были обучены “Палестинским исламским джихадом”, финансируемым Ираном, для участия в террористических актах.