



Генсек ООН: Израиль “очевидно” применил “чрезмерную силу” в Дженин

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Израиль применил чрезмерную силу в ходе контртеррористической операции в Дженине на прошлой неделе.



Он говорит, что был “глубоко встревожен” новостями об операции и “решительно осуждает все акты насилия против мирных жителей”.



На вопрос, относится ли его осуждение к обеим сторонам конфликта, Гутерриш ответил: “Оно относится ко всем случаям применения чрезмерной силы, и очевидно, что в этой ситуации израильские силы применили чрезмерную силу”.



“Израильские авиаудары и наземные операции в переполненном лагере беженцев стали самым жестоким насилием на Западном берегу за многие годы и оказали значительное влияние на мирных жителей”, — говорит Гутерриш.



“Я еще раз призываю Израиль соблюдать свои обязательства по международному праву, в том числе обязанность проявлять сдержанность и применять только пропорциональную силу, — говорит он. - Применение авиаударов несовместимо с проведением правоохранительных операций”.



“Я понимаю законную озабоченность Израиля своей безопасностью, но эскалация — это не ответ, — добавляет он. - Это просто способствует радикализации и ведет к углубляющемуся циклу насилия и кровопролития”.



Израильская операция стала ответом на серию смертоносных террористических атак, многие из которых исходили из Дженина и его окрестностей. ЦАХАЛ заявляет, что все 12 погибших палестинцев были комбатантами, и большинство из них было заявлено террористическими группами.



Вчера спецдокладчик ООН по палестинцам Франческа Альбанезе обвинила Израиль в совершении военных преступлений в ходе операции в Дженине. У Альбанезе есть история антисемитизма и подстрекательской риторики против еврейского государства.



На вопрос об обвинениях в военных преступлениях Гутерриш уклонился от ответа.



