



"Ему очень страшно": в Украине посмеялись над ядерными угрозами Лукашенко

К ядерным угрозам со стороны Александра Лукашенко нет смысла относиться серьезно.



Такое мнение в большом интервью "24 каналу" выразил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



"Во-первых, это тактическое ядерное оружие, там нет никакой кнопки или чего-нибудь подобного. Во-вторых, контролировать тактическое ядерное оружие будет российский контингент. В-третьих, использование ядерного оружия тактического типа – это те же ракеты, которыми они сегодня атакуют без ядерных боеголовок нашу территорию", - пояснил Подоляк.



По его словам, Лукашенко не является сегодня субъектом глобальной политики или войны в Украине. Подоляк назвал белорусского лидера "странным братом-близнецом" Дмитрия Медведева, который тоже довольно часто угрожает миру "ядерным пеплом".



"Они должны делать странные, абсолютно анекдотические заявления, обсуждающие те или иные информационные площадки для того, чтобы это пространство было забито. Потому что функция Медведева и Лукашенко все же дать России возможность влиять как на общий негативный контекст оценки этой войны. То есть, чтобы поле было забито еще чем-то, кроме негатива в отношении России", - добавил он.



Подоляк подчеркнул, что Лукашенко в настоящее время "бравирует и хочет запугать", однако смысла обращать на это внимание, по его словам, нет.



"Как только падает российский режим, у него будут существенные проблемы на улицах Беларуси, которые не были до конца проговорены во время событий лета – осени 2020 года. Ему очень страшно, поэтому он продолжает играть в эту игру – любым путем остановим Украину в процессе контрнаступления. Единственная миссия Лукашенко, как и любого, кто находится в ареале интересов России, – любой ценой остановить: контрнаступление на поле боя; максимальную поддержку Украины партнерами с военной точки зрения", - резюмировал он.