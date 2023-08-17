



Экс-советник Трампа оскандалился антисемитским заявлением об Освенциме

Бывший советник Дональда Трампа Майкл Флинн обвинил евреев в "добровольной" отправке детей в концентрационный лагерь Освенцим во время Холокоста.



Скандальное антисемитское высказывание он себе позволил, выступая на мероприятии в Мичигане.



"Сначала они действительно ничего не знали. Они думали, что детей вывозят из зон боевых действий, чтобы о них позаботились. Прошло много времени, прежде вскрылась правда. Они начали понимать: "Эй, там на самом деле происходят ужасные вещи", - сказал он.



По словам Флинна, матери после этого якобы добровольно позволили "запихивать" их детей в поезд "как сардины". Слова экс-советника Трампа вызвали негодование со стороны Мемориального музея Освенцима в Польше.



"Утверждение о том, что евреи могли легко оказать сопротивления из-за их численного превосходства, чрезмерно упрощает ужасные обстоятельства, с которыми они столкнулись во время Холокоста. Огромное количество охранников СС делало сопротивление практически невозможным", — сказали в музее.