Экс-советник Трампа оскандалился антисемитским заявлением об Освенциме

Бывший советник Дональда Трампа Майкл Флинн обвинил евреев в "добровольной" отправке детей в концентрационный лагерь Освенцим во время Холокоста.



Скандальное антисемитское высказывание он себе позволил, выступая на мероприятии в Мичигане.



"Сначала они действительно ничего не знали. Они думали, что детей вывозят из зон боевых действий, чтобы о них позаботились. Прошло много времени, прежде вскрылась правда. Они начали понимать: "Эй, там на самом деле происходят ужасные вещи", - сказал он.



По словам Флинна, матери после этого якобы добровольно позволили "запихивать" их детей в поезд "как сардины". Слова экс-советника Трампа вызвали негодование со стороны Мемориального музея Освенцима в Польше.



"Утверждение о том, что евреи могли легко оказать сопротивления из-за их численного превосходства, чрезмерно упрощает ужасные обстоятельства, с которыми они столкнулись во время Холокоста. Огромное количество охранников СС делало сопротивление практически невозможным", — сказали в музее.

Describing his trip to Auschwitz, Mike Flynn blames the Jews for being exterminated in WWII because there were “thousands of them and not many guards” and the Jews willingly went along with the Nazis: “OK here’s my child and got on the train.”



Someone put this Nazi in prison.👇 pic.twitter.com/GQ9XSeyoEz