



Экс-президент Бразилии получил почти 9 лет заключения за коррупцию

Верховный суд Бразилии приговорил бывшего президента Фернандо Коллора де Меллу к восьми годам и 10 месяцам тюремного заключения после того, как он был признан виновным в коррупции и отмывании денег.



На прошлой неделе Высокий суд признал 73-летнего Коллора виновным в получении взяток в размере 20 миллионов реалов (4 миллиона долларов США) от дочерней фирмы государственной нефтяной компании Petrobras, когда он был сенатором с 2010 по 2014 год. Экс-чиновник брал взятки в обмен на “нерегулярное” заключение контрактов со строительной компанией, заявили в прокуратуре.



Коллор не прокомментировал приговор, но в записке, опубликованной его адвокатами во время его осуждения, говорилось, что он “не совершал никакого преступления”, и выражалась уверенность, что в конечном итоге он будет оправдан.



Фернандо Коллор де Меллу стал первым демократически избранным президентом Бразилии в 1989 году и руководил страной до 1992 года. Он проводил реализацию программы рыночных реформ и приватизации нескольких государственных компаний, положив конец бразильской эре экономического протекционизма. Однако срок полномочий Коллора был омрачен обвинениями в коррупции, и он ушел с поста президента, чтобы избежать импичмента. После этого он остался в политике и был сенатором от штата Алагоас с 2007 по февраль 2023 года.



Обвинения против Коллора во время его пребывания в Сенате проистекают из расследования коррупции, которое также привело к осуждению нынешнего президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва, позже отклоненное Верховным судом.