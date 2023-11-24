Освобождение заложников из Газы: прямая трансляция с КПП Рафиах
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Египет готов принять заложников, освобождаемых из Газы
24.11.2023 16:01 Алина Груднева

Египет готов принять заложников, освобождаемых из Газы

Власти Египта готовы принять израильских заложников, которых террористы согласились освободить в обмен на освобождение из израильских тюрем осужденных палестинцев и временное прекращение огня.

Об этом сообщает The Arab World Desk.

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Ожидается, что заложники прибудут из Газы на египетский контрольно-пропускной пункт Рафиах, где их уже ждут для дальнейшей отправки в израильские больницы.

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