



Дугин напомнил: "Израиль не поддержал Россию в трудную минуту"

“Израиль – вассал США и не поддержал Россию во время СВО, несмотря на то, что одной из целей спецоперации является борьба с последователями бандеровцев, виновных в участии в Холокосте”. Об этом в своем блоге пишет политолог Александр Дугин.



"Как бы мы не относились к евреям и мусульманам, вопрос принципиальный: Иран нам друг, союзник и брат,поддержавший Россию в трудную минуту, а Израиль нет. Он вассал США. Хотя многие в Израиле как минимум понимают Россию в смысле СВО. Не поддерживают, но и не проклинают чрезмерно”, – считает Дугин.



По его словам, именно туда бегут из России “предатели и откровенные пособники нашего смертельного врага – Запада”.



“Просто это надо помнить всем старым и новым патриотам России. Иран абсолютен, Израиль относителен, и все, кто считают иначе, не совсем чисты перед русским народом, сейчас схлестнувшимся в смертельной схватке с глобальным врагом. Глобалисты США, с которыми мы и ведем сейчас войну на Украине, полностью поддержали именно Израиль. Как и Украину. Вот это серьезно. Все остальное менее серьезно”, – добавляет он.



По мнению Дугина, “теперь понятнее становится и логика Сталина. Он был за Израиль, пока Израиль был за нас. Он стал против него, когда тот перешел на сторону Запада. Геополитика намного важнее этнических и религиозных симпатий и антипатий”.



“Конечно, стоит поддерживать в Израиле тех, кто поддерживает нас. Но давайте будем честны: кто нас там по-настоящему поддерживает? Из политического руководства. И в чем эта поддержка заключается? Конкретно?” – задается вопросом политолог. “С Ираном же все ясно. Нас поддерживает там Рахбар, Президент Раиси, КСИР и все консервативные силы. А они в Иране у власти, правят и отвечают за свои союзы и договоренности”.