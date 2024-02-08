



Дуда: Трамп сможет закончить войну в Украине за 24 часа

В случае избрания президентом США на выборах осенью этого года Дональд Трамп сможет закончить войну в Украине за 24 часа, поскольку "Трамп серьезен во всем, что он говорит".



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Столь неожиданное заявление сделал президент Польши Анджей Дуда во время своего визита в Руанду, заметив, что Трамп всегда выполняет свои обещания, сообщает Polskie Radio.



"Исходя из моего личного опыта как президента, который работал с президентом Трампом, я могу сказать: то, что он мне обещал, было выполнено. Поэтому если я получал какое-то обещание от Трампа, если он мне что-то обещал, то это было выполнено", – объяснил свою точку зрения Анджей Дуда.



Что касается прогнозов о том, что президент РФ может повести свою армию дальше Украины – в сторону Европы, президент Дуда выразил мнение, что Владимир Путин не рискнет воевать с Польшей и всем блоком НАТО.