



Дуда: страны НАТО должны тратить 3% ВВП на оборону

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что предложит союзникам по НАТО увеличить расходы на оборону до 3 % ВВП, чтобы укрепить мощь альянса в ответ на войну в Украине.



Дуда выступил перед поездкой в Вашингтон во вторник, 12 марта вместе с премьер-министром Дональдом Туском, где они, как ожидается, проведут переговоры с президентом США Джо Байденом в Белом доме.



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Дуда считает союз с Соединенными Штатами краеугольным камнем польской безопасности, отметив, что США пригласили его и польского премьер-министра приехать в Вашингтон на 25-ю годовщину вступления Польши в НАТО.



Дуда также проведет встречи с политиками Демократической и Республиканской партий в Конгрессе США, а также с американскими военными. Он будет присутствовать на демонстрации самого современного танка M1 Abrams и вертолета AH-64 Apache, которые были заказаны польскими военными.



На обратном пути из Вашингтона Дуда посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где обсудит свое предложение о том, чтобы страны НАТО тратили 3 % ВВП на оборону, и ситуацию с безопасностью на восточном фланге альянса.



"Я хочу предложить в ближайшем будущем, и я буду обсуждать это со всеми нашими союзниками, в том числе с генеральным секретарем в штаб-квартире НАТО, чтобы страны-члены совместно приняли решение тратить на оборону не 2, а 3 процента своего ВВП", - сказал Дуда на заседании Совета национальной безопасности Польши.

