



Дуда попросил у США ядерное оружие

Польский президент Анджей Дуда вдруг заговорил о целесообразности размещения ядерного оружия в Польше.



Он сказал об этом в интервью газете Dziennik Gazeta Prawna.



При этом Дуда усомнился в возможности начала ядерной войны, поскольку это “означало бы конец света”. “Я также не предвижу использования так называемого тактического ядерного оружия”, — добавил Дуда, отвечая на вопрос журналиста о возможной ядерной атаке со стороны России.



В 2022 года Дуда уже заявлял о желании Польши получить ядерное оружие от США и принять участие в программе ядерного сдерживания. Это произошло после угроз президента России Владимира Путина применить ядерное оружие против Украины на фоне успехов ВСУ на фронте.

