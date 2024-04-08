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Дуда попросил у США ядерное оружие
08.04.2024 21:03 MIGnews.com

Дуда попросил у США ядерное оружие

Польский президент Анджей Дуда вдруг заговорил о целесообразности размещения ядерного оружия в Польше.

Он сказал об этом в интервью газете Dziennik Gazeta Prawna.

При этом Дуда усомнился в возможности начала ядерной войны, поскольку это “означало бы конец света”. “Я также не предвижу использования так называемого тактического ядерного оружия”, — добавил Дуда, отвечая на вопрос журналиста о возможной ядерной атаке со стороны России.

В 2022 года Дуда уже заявлял о желании Польши получить ядерное оружие от США и принять участие в программе ядерного сдерживания. Это произошло после угроз президента России Владимира Путина применить ядерное оружие против Украины на фоне успехов ВСУ на фронте.
 

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