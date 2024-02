Дуда оскандалился заявлением о Крыме: в Польше и Украине ответили

Президент Польши Анджей Дуда сомневается в том, что Украина вернет аннексированный Россией Крым.



Соответствующее заявление он сделал в интервью YouTube-каналу Kanal Zero.



"Мне трудно ответить на этот вопрос. Я не знаю, сможет ли Украина вернуть Крым, но верю, что вернет Донецк и Луганск. Он имеет особое значение с исторической точки зрения. По сути, если мы посмотрим на историю, то Крым долгое время находился в руках России", - сказал он.



Слова Дуды вызвали резкую критику не только в Украине, но и среди польских политиков.



"Хотел бы напомнить Дуде, что в нашей стране есть города, которые в своей истории принадлежали Польше в течение меньшего периода времени, чем другому государству. Совершенно глупое заявление", - сказал депутат сейма от "Гражданской платформы" Роман Гертых.



В свою очередь, украинский посол в Польше Василий Зварыч сказал, что деоккупация Крыма является общей задачей Киева со свободным миром.



"Крым - это Украина, так есть и так будет. Основание - международное право. Временная оккупация Крыма Россией - это военное преступление, за которое она будет наказана. Деоккупация Крыма - это наша со свободным миром общая задача и обязанность", - отметил дипломат.

Krym to Ukraina: jest i pozostanie. Prawo międzynarodowe - podstawa. Czasowa okupacja Krymu przez Rosję to zbrodnia wojenna, za którą ona zostanie ukarana. Deokupacja Krymu to nasze wspólne z wolnym światem zadanie i obowiązek. Zrobimy to bez wątpienia. Wierzymy i działamy razem