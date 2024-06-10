



Для участия в Саммите мира уже зарегистрировалось 90 стран

Уже 90 государств и организаций зарегистрировались для участия в Глобальном саммите мира по формуле Владимира Зеленского, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Об этом сообщило правительство Швейцарии.



Корреспондент Би-би-си в Женеве Имоджен Фоукс напоминает, что полный список стран-участниц будет опубликован только в пятницу вечером, 14 июня, но уже сейчас ясно, что Китай не будет принимать участие в конференции: Пекин заявил, что не будет участвовать, если на конференции не будет России (Москву не пригласили).



Как ранее пояснял Владимир Зеленский, Украина не хочет, чтобы Москва сорвала процесс. Поэтому российских представителей, по его словам, привлекут через посредников уже на следующем этапе.



Отвечая на критику по этому поводу, глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис назвал конференцию "первым шагом". По его словам, ключевыми пунктами повестки саммита являются военнопленные, продовольственная и ядерная безопасности. Ожидается, что за ним последуют и другие конференции, добавил Кассис.