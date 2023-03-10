



Дипломатический визит Нетаниягу в Рим: подробности

Находящийся с дипломатическим визитом в Риме премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с итальянской коллегой Джорджио Мелони.



Главу израильского правительства встретил почетный караул. Прозвучали гимны обеих стран.



Незадолго до этого Нетаниягу встретился с министром экономического развития Италии Адольфо Урсо в Министерстве экономики на форуме старших менеджеров самых известных компаний.



По данным пресс-службы канцелярии главы правительства, в ходе мероприятия, состоявшегося в министерстве, Нетаниягу ответил на вопросы об израильских водных технологиях в свете проблемы засухи, с которой Италия столкнулась в последние годы, а также о цифровом здравоохранения и израильском опыте в этом вопросе, о кибербезопасности и безопасности критической инфраструктуры и потенциале двустороннего сотрудничества в этой сфере и о многом другом.



По словам Нетаниягу, в ближайшем будущем все станет технологичным, и поэтому будущее за новаторами. Он подчеркнул, что существуют огромные возможности для экономического и коммерческого сотрудничества и с Италией.



Премьер-министр также сказал, что на встрече с Мелони предложит провести G2G и встречу бизнесменов двух стран для сотрудничества и возможности для экономического роста обеих стран.

