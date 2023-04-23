



Дипломатический скандал: Литва, Латвия и Эстония требуют объяснений от Китая

Страны Балтии усомнились в посреднической роли Китая в войне России против Украины. Латвия, Литва и Эстония объявили о планах вызвать ведущих китайских дипломатов в своих странах для объяснения комментариев посла Китая во Франции по поводу спорного суверенитета постсоветских стран.



"Учитывая неприемлемые заявления посла Китая во Франции о международном праве и национальном суверенитете, МИД Латвии вызвал уполномоченного поверенного по делам посольства Китая в Риге для предоставления объяснений в понедельник. Этот шаг согласован с Литвой и Эстонией", - написал в Twitter глава МИД .



Его коллега из Эстонии назвал комментарии китайского дипломата "ложными и неправильным толкованием истории".



Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что в связи с подобными заявлениями государства Балтии не доверяют Китаю как "посреднику" по урегулированию войны в Украине.



Дипломатический скандал грозит затмить попытки Китая изобразить себя миротворцем в войне России против Украины и улучшить торговые и дипломатические отношения с Европейским союзом. В последние недели Пекин посетили президент Франции Эммануэль Макрон, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.



Министерство иностранных дел Франции заявило, что Париж озабочен высказыванием китайского посла и требуют от Пекина разъяснений по этому поводу.



"С тревогой мы узнали о замечаниях китайского посла во Франции относительно границ стран, которые стали независимыми после развала Советского Союза в 1991 году. Китай должен сказать, отражают ли эти замечания его позицию. Мы надеемся, что это не так", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Twitter французским депутатом Бенжамином Хаддадом.



В министерстве также заявили, что Франция выражает солидарность с бывшими странами СССР, которые после распада Советского Союза обрели независимость после десятилетий угнетения.



"Украина была международно признана в пределах границ, включающих Крым, в 1991 году после распада СССР всем международным сообществом, включая Китай как нового государство-члена Организации Объединенных Наций", - подчеркнули в МИД Франции.



Тайвань, который ищет поддержки в Европе, в то время как Пекин стремится избавиться от оставшихся дипломатических союзников, выразил поддержку позиции Литвы. Министр иностранных дел Джозеф Ву выразил солидарность со странами Балтии.



В Китае скандал, разразившийся вокруг их дипломата, пока не прокомментировали.

