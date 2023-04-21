



ДеСантис посетит Израиль: подробности предстоящего визита

Губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил, что посетит Израиль, Японию, Южную Корею и Великобританию в рамках международной торговой миссии, что даст ожидаемому кандидату в президенты от республиканцев платформу для укрепления его внешнеполитического авторитета.

ДеСантис официально подробно описал поездку в заявлении в четверг, сказав: “Эта торговая миссия даст нам возможность укрепить экономические отношения и продолжить демонстрировать позицию Флориды как экономического лидера”

Поездка состоялась в тот момент, когда ДеСантис близок к запуску своей президентской кампании и агрессивно посещает штаты, за которые ведется борьба, в США для выступлений и встреч с республиканскими официальными лицами. Губернатор широко известен как самый грозный соперник бывшего президента Дональда Трампа в борьбе за выдвижение от республиканцев.

Согласно пресс-релизу, в ходе визитов ДеСантис встретится с лидерами бизнеса и правительства, такими как премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. ДеСантис также собирается выступить с программной речью 27 апреля на мероприятии, посвященном 75-летию независимости Израиля.

Губернатора будут сопровождать его супруга, первая леди Кейси ДеСантис, госсекретарь Корд Берд и министр торговли Лаура ДиБелла.

Ожидается, что ДеСантис объявит о своей кандидатуре на пост президента после окончания законодательной сессии штата в начале мая.

“Через несколько месяцев после моей инаугурации на мой первый срок на посту губернатора Флориды я отправился в Израиль с государственным визитом в составе крупнейшей за всю историю торговой делегации из Солнечного штата в Еврейскую страну, — говорится в заявлении ДеСантиса. - С тех пор мы укрепили отношения между Флоридой и Израилем за счет увеличения инвестиций израильских компаний в наш штат, борьбы с бедствием и проживания самого быстрорастущего еврейского населения в Соединенных Штатах."



"Во время излишне натянутых отношений между Иерусалимом и Вашингтоном Флорида служит мостом между американским и израильским народами", — добавил он, очевидно, в адрес администрации Байдена по поводу ее отношений с еврейским государством.



ДеСантис долгое время был одним из самых громко произраильских членов Республиканской партии, сосредоточив свою критику лидеров Ближнего Востока на палестинцах. В своей недавней книге он утверждает, что помог заложить основу для решения бывшего президента США Дональда Трампа в 2018 году о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, и утверждает, что Иудея и Самария является “спорной”, а не “оккупированной” территорией.



Губернатор Флориды также принял закон, направленный против компаний, которые бойкотируют Израиль или его поселения в Иудеи и Самарии. В 2019 году он пообещал стать “самым произраильским губернатором в Америке”.



Его усилия по увеличению финансирования мер безопасности в еврейских школах принесли ему одобрение со стороны еврейских лидеров, но другие слои общества особенно недовольны его позицией в отношении прав ЛГБТК.



