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Дери останется вице-премьером
22.01.2023 15:24 Алина Груднева

Дери останется вице-премьером

Председатель ШАС Арье Дери сохранит за собой пост вице-премьера после лишения его министерских должностей.

По данным израильских СМИ, это подтвердил его пресс-секретарь.

Неясно, даст ли это возможность Дери присутствовать на заседаниях кабинета министров в качестве наблюдателя. Вскоре после его увольнения премьер-министр Биньямин Нетаниягу покинул заседание.

Напомним, что Нетаниягу уволил Дери с поста министра внутренних дел и министра здравоохранения на сегодняшнем заседании кабинета министров после решения БАГАЦ.

В ответ председатель ШАС пообещал продолжать вносить посильный вклад в общественную жизнь и работу коалиции.

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