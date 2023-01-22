



Дери останется вице-премьером

Председатель ШАС Арье Дери сохранит за собой пост вице-премьера после лишения его министерских должностей.



По данным израильских СМИ, это подтвердил его пресс-секретарь.



Неясно, даст ли это возможность Дери присутствовать на заседаниях кабинета министров в качестве наблюдателя. Вскоре после его увольнения премьер-министр Биньямин Нетаниягу покинул заседание.



Напомним, что Нетаниягу уволил Дери с поста министра внутренних дел и министра здравоохранения на сегодняшнем заседании кабинета министров после решения БАГАЦ.



В ответ председатель ШАС пообещал продолжать вносить посильный вклад в общественную жизнь и работу коалиции.