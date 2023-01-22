



Нетаниягу уволил Дери после решения БАГАЦ

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу уволил Арье Дери с поста министра внутренних дел и министра здравоохранения на сегодняшнем заседании кабинета министров после решения БАГАЦ на прошлой неделе, лишившего его права занимать эту должность.



Нетаниягу написал Дери: "Как вы знаете, я решил назначить вас заместителем премьер-министра и министром внутренних дел и здравоохранения с одобрения большинства депутатов, потому что вы человек опытный, умный и ответственный, который важен для Государства Израиль во все времена и в настоящее время в частности. Я также подумал, что важно, чтобы вы служили Государству Израиль в качестве члена моего кабинета, где вы сможете оказать влияние своим многолетним опытом работы в кабинетах Ицхака Шамира и Ицхака Рабина — богатый опыт, который способствует безопасности и силе Израиля".



"К моему сожалению, БАГАЦ постановил, что я обязан сместить вас с поста министра внутренних дел и здравоохранения. Это неудачное решение игнорирует волю народа, о чем свидетельствует большое доверие, которое общественность оказала народным представителям и их выборным должностным лицам в моем правительстве, когда всем было ясно, что вы будете работать в правительстве в качестве старшего министра." - добавил Нетаниягу.



Премьер также отметил, что намерен искать законные способы, которыми Дери сможет продолжать "вносить свой вклад в Государство Израиль, используя свой опыт и свои многочисленные навыки, в соответствии с волей народа".



"Тем не менее, после приговора я должен сообщить вам, что я вынужден с тяжелым сердцем, с большой скорбью и с чрезвычайно тяжелыми чувствами сместить вас с должности министра в правительстве", - заключил премьер-министр.



На прошлой неделе коллегия БАГАЦ из одиннадцати судей проголосовала со счетом 10:1 за то, что назначения Дери на министерские посты были "чрезвычайно необоснованными" из-за ряда уголовных обвинительных приговоров против него и того факта, что он ранее сообщил суду, что уходит из политической жизни при заключении сделки о признании вины в налоговом правонарушении.