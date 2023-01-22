



Дери отреагировал на увольнение: "Я никогда не собирался уходить из политики"

Председатель ШАС Арье Дери отреагировал на письмо об увольнении, в котором премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил ему о переводе с постов министра внутренних дел и министра здравоохранения в правительстве.



Дери заявил: "Я могу сказать своим друзьям в правительстве и общественности - прокуратуре и предыдущему омбудсмену Авихаю Мандельблитту было ясно, что я никогда не давал обязательства уйти из политической жизни".



Он добавил: "Я намерен продолжать вносить посильный вклад в общественную жизнь и работу коалиции и продолжать возглавлять движение ШАС".



