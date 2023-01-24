



Депутат "Еш Атид": "Судебная реформа не будет реализована"

Депутаты от оппозиции советуют коллегам из коалиции заняться тем, что важно для людей, а не проводить кампании за принятие закона о пересмотре судебной системы страны или других вопросов.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Реформа не будет реализована, поскольку половина страны - гораздо больше половины, опросы показывают, что до 30 процентов членов "Ликуда" - не хотят этих реформ, и поэтому этого не произойдет. Им нужно обуздать это и начать управлять своими министерствами и перестать заниматься только созданием ситуации, в которой Израиль является диктатурой, а их правление длится вечно", - заявил депутат от партии "Еш Атид" Рам Бен Барак.