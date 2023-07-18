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Демонстранты стягиваются на железнодорожные станции по всему Израилю
18.07.2023 16:25 Алина Груднева

Демонстранты стягиваются на железнодорожные станции по всему Израилю

Днем, 18 июля, демонстранты, выступающие против правовой реформы, начали стягиваться на железнодорожные станции по всей стране.

Ранее они анонсировали блокирование станций с 16:00 в рамках "дня национального сопротивления".

Незадолго до начала акций протеста полиция прибыла на центральный железнодорожный вокзал в Хайфе, чтобы следить за общественным порядком. Ожидается, что демонстранты попытаются заблокировать движение поездов.

Также протестующие уже прибыли на станцию Биньямина. Им разрешили выйти на платформу, однако призвали не блокировать движение.

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