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Даже пар пошел: под дом посла РФ близ Варшавы высыпали тонну навоза
24.02.2024 13:26 Алина Груднева

Даже пар пошел: под дом посла РФ близ Варшавы высыпали тонну навоза

По случаю второй годовщины вторжения РФ в Украину 24 февраля польские активисты сделали "подарок" российскому послу Сергею Андрееву.

Под воротами его дома в Констанцин-Езерне, что под Варшавой, ему насыпали горячего навоза, от которого даже пошел пар.

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Над тонной навоза они вывесили плакат: "Россия = дерьмо! Убирайтесь из Европы". А поверх удобрений положили российский флаг.

По словам одного из активистов Доминика Гонсеровского, пока поляки будут терпеть деятельность псевдодипломатов из РФ и пропагандистов, угроза конфликта в мировом масштабе продолжит расти.

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