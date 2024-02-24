



Даже пар пошел: под дом посла РФ близ Варшавы высыпали тонну навоза

По случаю второй годовщины вторжения РФ в Украину 24 февраля польские активисты сделали "подарок" российскому послу Сергею Андрееву.



Под воротами его дома в Констанцин-Езерне, что под Варшавой, ему насыпали горячего навоза, от которого даже пошел пар.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Над тонной навоза они вывесили плакат: "Россия = дерьмо! Убирайтесь из Европы". А поверх удобрений положили российский флаг.



По словам одного из активистов Доминика Гонсеровского, пока поляки будут терпеть деятельность псевдодипломатов из РФ и пропагандистов, угроза конфликта в мировом масштабе продолжит расти.