



Дания и Норвегия договорились о разработке дальнобойных дронов

Дания и Норвегия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере разработки дронов дальнего радиуса действия.



По данным телеканала NTB, соответствующий документ подписали министры обороны двух стран Бьорн Арильд Грам и Троэльс Лунд Поульсен в Брюсселе.



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"Дроны дальнего радиуса действия представляют собой новые возможности для Норвегии и нашей обороны. Поэтому мы хотим разрабатывать их в сотрудничестве с союзниками, и Дания является нашим важным партнером", – сказал министр обороны Норвегии.



По словам Грама, Норвегия намерена обсудить совместную закупку дронов с союзниками.