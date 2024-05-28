Дания и Норвегия договорились о разработке дальнобойных дронов
Дания и Норвегия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере разработки дронов дальнего радиуса действия.
По данным телеканала NTB, соответствующий документ подписали министры обороны двух стран Бьорн Арильд Грам и Троэльс Лунд Поульсен в Брюсселе.
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"Дроны дальнего радиуса действия представляют собой новые возможности для Норвегии и нашей обороны. Поэтому мы хотим разрабатывать их в сотрудничестве с союзниками, и Дания является нашим важным партнером", – сказал министр обороны Норвегии.
По словам Грама, Норвегия намерена обсудить совместную закупку дронов с союзниками.