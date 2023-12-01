



Дальнобойщики Словакии заблокировали КПП “Вышне-Немецке”

Вслед за польскими перевозчиками дальнобойщики Словакии объявили блокаду КПП на границе с Украиной.



"В ходе взаимодействия со словацкими пограничниками получена информация о начале блокирования движения грузовиков на направлении пунктов пропуска "Вишне-Немецкое" - "Ужгород". Частичное блокирование грузового направления осуществляют словацкие перевозчики.



По имеющейся информации блокирование может нести бессрочный характер",- об этом сообщил спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко.

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Словаки пока что действую гуманнее поляков. Обещали пропускать по 4 фуры в час и не блокировать гуманитарные грузы и топливо.

