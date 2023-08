"Да здравствует Путин!" Как связан государственный переворот в Нигере с РФ

После военного переворота в Нигере, когда генерал Абдурахаман Чиани сверг президента, на улицах внезапно появились цвета русского флага и люди с плакатами "Да здравствует Путин". Казалось бы, Африка – это неожиданное место для таких митингов.



Тысячи сторонников военной хунты на днях прошли маршем в столице Ниамей многие размахивали российскими флагами и скандировали имя президента России Владимира Путина. Правда, не каждый протестующий смог правильно написать его фамилию, а российские флаги крепили к обычным веткам. Демонстранты выкрикивали лозунги в поддержку Путина, несмотря на призывы кремля освободить из тюрьмы президента страны Мохаммеда Базума.



В воскресенье демонстранты с русской символикой устроили беспорядки перед посольством Франции. Произошли напряженные, а подчас и жесткие столкновения. Протестующие сорвали табличку с идентификацией посольства, растоптали ее, а затем заменили флагами России и Нигера.



NOW - French embassy in Niger is under siege.



Some of the coup supporters outside the French embassy chant "Long live Russia", "Long live Putin" and "Down with France", AFP news agency reports. pic.twitter.com/xCk9bdBQPL