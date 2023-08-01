"Да здравствует Путин!" Как связан государственный переворот в Нигере с РФ
После военного переворота в Нигере, когда генерал Абдурахаман Чиани сверг президента, на улицах внезапно появились цвета русского флага и люди с плакатами "Да здравствует Путин". Казалось бы, Африка – это неожиданное место для таких митингов.
Тысячи сторонников военной хунты на днях прошли маршем в столице Ниамей многие размахивали российскими флагами и скандировали имя президента России Владимира Путина. Правда, не каждый протестующий смог правильно написать его фамилию, а российские флаги крепили к обычным веткам. Демонстранты выкрикивали лозунги в поддержку Путина, несмотря на призывы кремля освободить из тюрьмы президента страны Мохаммеда Базума.
В воскресенье демонстранты с русской символикой устроили беспорядки перед посольством Франции. Произошли напряженные, а подчас и жесткие столкновения. Протестующие сорвали табличку с идентификацией посольства, растоптали ее, а затем заменили флагами России и Нигера.
Среди толпы были слышны возгласы "Да здравствует Путин", "Да здравствует Россия" и "Долой Францию". Силы безопасности Нигера применили слезоточивый газ, пытаясь разогнать протестующих.
NOW - French embassy in Niger is under siege.— SammysAmiga (@AmigaSammys) July 31, 2023
Some of the coup supporters outside the French embassy chant "Long live Russia", "Long live Putin" and "Down with France", AFP news agency reports. pic.twitter.com/xCk9bdBQPL
Нигер был колонией Франции более 50 лет до своей независимости в 1960 году. Дипломатические связи между двумя странами были крепкими до путча, но многие нигерцы считают, что Франция продолжала действовать “как имперское государство в отношениях с Нигером, грабя у него природные ресурсы, диктуя, как управлять экономикой”.
Сейчас Нигер является одной из самых бедных стран мира и каждый год получает сотни миллионов долларов в качестве международной помощи.
В последние годы Россия пыталась воспользоваться этими антиколониальными настроениями, чтобы усилить свое влияние на континенте. Foreogn Policy исследовало, как Россия рекламирует себя африканцам как антиколониальное государство. Там упоминали, что Россия продолжает напоминать африканцам о “старых-добрых временах поддержки со стороны СССР”, а также о том, что “Россия противостоит эксплуататорам с Запада”.
По данным издания, РФ пытается усилить влияние в Африке путем оружейных поставок, экономические инвестиции и военную поддержку в лице группы "Вагнер". Антифранцузско-пророссийское движение в регионе в последние годы наблюдалось в разных странах, в том числе в Буркина-Фасо, где военное правительство требовало вывести французские войска из страны в начале этого года.
И все же, по сведениям CNBC, несмотря на беспокойство о растущем влиянии России в регионе, аналитики считают, что в Нинере “пока слишком мало признаков несамостоятельной внешней политики после переворота”.