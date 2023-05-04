



Цвика Фогель: Нас держат в плену ХАМАС и Исламский джихад

Депутат Кнессета Цвика Фогель от партии "Оцма Иегудит", председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, в среду обострил критику Биньямина Нетаниягу.



Выступая на радио "Решет Бет" , Фогель сказал, что члены его партии "слишком много сдаются и не проявляют инициативы".



"Мы пытались изменить политику, и нам это не удалось. Мы достигли предела своих возможностей. Мы не будем голосовать против правительства, но мы и не будем голосовать вместе с ним. Я верю, что мы можем изменить ситуацию".



На вопрос, приведет ли кризис между лидером его партии Итамаром Бен-Гвиром и Нетаниягу к свержению правительства, Фогель ответил: "На данный момент я не буду делать ничего, чтобы свергнуть правительство, но я не буду голосовать автоматически с коалицией. Мы являемся идеологическим костяком коалиции, и в существующей ситуации мы не можем влиять и продвигать видение, с которым мы пришли - премьер-министр препятствует нам в этом".



"Здесь целая страна находится под угрозой, мы пленники ХАМАСа и "Исламского джихада". Мы по-прежнему не предпринимаем шагов, которые должны привести к сдерживанию и поражению ХАМАС. Нетаниягу не хватает смелости приказать ЦАХАЛу победить", — сказал Фогель.



Интервью состоялось после того, как партия "Оцма Иегудит" объявила, что решила не участвовать в голосовании в Кнессете, запланированном на среду, в знак протеста против того, что она считает "слабой реакцией" правительства на серию ракетных обстрелов из Газы.