



Corriere della Sera: "В семинариях и так много пед***стов"

По информации итальянского издания Corriere della Sera, инцидент произошел на заседании Международного евхаристического конгресса, в ходе которого обсуждался вопрос о возможности принятия в семинарии открытых геев.



Папа Римский Франциск якобы произнес фразу: "В семинариях и так много пед***стов", - пишет издание.



Ватикан приносит официальные извинения от имени Папы Франциска, который, как сообщается, сегодня утром произнес в закрытой беседе, обсуждающей вопросы, связанные с ЛГБТ-сообществом, слово "frociaggine".





