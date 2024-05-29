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Corriere della Sera: "В семинариях и так много пед***стов"
29.05.2024 01:30 MIGnews.com

Corriere della Sera: "В семинариях и так много пед***стов"

По информации итальянского издания Corriere della Sera, инцидент произошел на заседании Международного евхаристического конгресса, в ходе которого обсуждался вопрос о возможности принятия в семинарии открытых геев.

Папа Римский Франциск якобы произнес фразу: "В семинариях и так много пед***стов", - пишет издание.

Ватикан приносит официальные извинения от имени Папы Франциска, который, как сообщается, сегодня утром произнес в закрытой беседе, обсуждающей вопросы, связанные с ЛГБТ-сообществом, слово "frociaggine".


 

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