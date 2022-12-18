



"Что это за еврей?" Путин жаловался Беннету на Зеленского

Газета The New York Times сообщает, что за несколько недель до вторжения в Украину В.Путин встретился с тогдашним премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.



Российский президент сказал Беннету, что украинцы "оказались более жесткими", чем он думал. Путин, однако, предупредил Беннета, "мы - большая страна, и у нас есть терпение".



В октябре 2021 года на встрече с Беннетом Путин пожаловался на президента Украины Владимира Зеленского: "Что это за еврей? Он позволяет править нацизму ".