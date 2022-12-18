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"Что это за еврей?" Путин жаловался Беннету на Зеленского
18.12.2022 13:30 Аркадий Бочаровский

"Что это за еврей?" Путин жаловался Беннету на Зеленского

Газета The New York Times сообщает, что за несколько недель до вторжения в Украину В.Путин встретился с тогдашним премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Российский президент сказал Беннету, что украинцы "оказались более жесткими", чем он думал. Путин, однако, предупредил Беннета, "мы - большая страна, и у нас есть терпение".

 В октябре 2021 года на встрече с Беннетом Путин пожаловался на президента Украины Владимира Зеленского: "Что это за еврей? Он позволяет править нацизму ".

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